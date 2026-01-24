Подростки избили девочку в туалете торгового центра в Подмосковье

В Подмосковье полиция проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней в торговом центре, видеозапись инцидента полицейские нашли в сети. Об сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в туалете торгового центра в Ступино. По предварительной информации, в ходе конфликта две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 года рождения, а третья девочка снимала происходящее на мобильный телефон.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личности всех участниц. Ими оказались девочки в возрасте от 12 до 14 лет. Они были опрошены в присутствии своих родителей. Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью.

До этого в Иванове школьница жестоко избила девочку в ТЦ из-за сплетен. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.