Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Подростки избили девочку в туалете торгового центра в Подмосковье

В Московской области школьницы избили сверстницу в туалете торгового центра
Виталий Аньков/РИА Новости

В Подмосковье полиция проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней в торговом центре, видеозапись инцидента полицейские нашли в сети. Об сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в туалете торгового центра в Ступино. По предварительной информации, в ходе конфликта две школьницы нанесли побои своей знакомой 2012 года рождения, а третья девочка снимала происходящее на мобильный телефон.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личности всех участниц. Ими оказались девочки в возрасте от 12 до 14 лет. Они были опрошены в присутствии своих родителей. Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью.

До этого в Иванове школьница жестоко избила девочку в ТЦ из-за сплетен. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698005_rnd_2",
    "video_id": "record::3285ec6b-7c38-4a1a-8fd7-d93e71c54b5e"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+