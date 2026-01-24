В ВСУ заявили о «нетипичном» ударе по Украине

Вооруженные силы России применили 12 ракет X-22 для удара по Киеву, что «нетипично» для последних месяцев. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев 24.

Он утверждает, что ВС РФ выпустили 12 соответствующих ракет по столице Украины, перебросив стратегическую авиацию ближе к границам республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил недовольство массированным ударом ВС РФ по территории республики, пока параллельно идут трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в МИД РФ предложили пути решения кризиса на Украине.