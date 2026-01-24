В двух округах Запорожской области пропал свет

Балицкий: около 8000 абонентов в Запорожской области остались без электричества

Порядка восьми тысяч абонентов в двух муниципальных округах Запорожской области временно остались без света. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

«В связи со срабатыванием защиты на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроснабжения Приморского и Бердянского муниципальных округов», — уточнил губернатор.

По его словам, сотрудники оперативных служб и ремонтные бригады уже выехали на место. Им предстоит ликвидировать аварию и восстановить подачу электричества.

Балицкий добавил, что об ориентировочных сроках завершения работ сообщит отдельно.

Утром 24 января министерство энергетики и газоснабжения Приморского края заявило, что на подстанции «Надеждинская» из-за сопровождавшегося возгоранием повреждения оборудования произошло аварийное отключение. Специалисты локализовали пожар, однако без света остались 3370 жителей семи населенных пунктов. Среди них — Прохладное, Ключевое, Вольно-Надеждинское, Южный, Шмидтовка, Соловей Ключ и Новый. В ведомстве подчеркнули, что социально значимые объекты — больница, детский дом, хлебозавод и ряд других — находятся под особым контролем, написала газета «Известия».

