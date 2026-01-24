Размер шрифта
Стармер потребовал извинений от Трампа

Стармер потребовал извинений от Трампа после слов о роли НАТО в Афганистане
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал президента США Дональда Трампа и потребовал извинений после высказываний о роли сил НАТО в конфликте в Афганистане, назвав их «обидными» и «ужасающими». Об этом пишет The Independent.

Так он отреагировал на слова американского лидера о том, что силы НАТО держались «в стороне» от линии фронта в Афганистане. Стармер потребовал признать заслуги ветеранов и военнослужащих, которые не выжили в ходе конфликта, в том числе и британских.

«Я считаю замечания президента Трампа обидными и, откровенно говоря, ужасающими», — заявил Стармер.

Он заверил, что никогда не забудет храбрость военных и то, на что они пошли ради своей страны. Премьер подчеркнул, что если бы сказал такое, то «точно бы попросил прощения».

«У нас очень близкие отношения с США, это важно для нашей безопасности, нашей обороны, разведданных. И именно из-за того, что наши отношения такие, мы сражались бок о бок с американцами в Афганистане за наши ценности», — заявил политик.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил Великобританию в «глупости» из-за планов передать остров Диего-Гарсия, где расположена стратегическая американская военная база, под суверенитет Маврикия. По его словам, этот шаг заметили Россия и Китай.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».

