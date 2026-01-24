Сторожа медучреждения в Запорожской области осудили за передачу данных Украине

Запорожский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении 64-летнего жителя Токмакского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, поддерживавшей государственное обвинение.

Суд установил, что летом 2024 года мужчина, работая сторожем в одном из учреждений здравоохранения Мелитополя, сфотографировал журнал с персональными данными пациентов и сотрудников. Полученные сведения он направил через мессенджер своему сыну, ранее служившему в вооруженных силах Украины, с целью последующей передачи информации представителям иностранной разведки для использования в деятельности против безопасности России.

Кроме того, подсудимый собирал и хранил на рабочем месте сведения о персональных данных работников и пациентов медучреждения на бумажных носителях, намереваясь передать их спецслужбам Украины.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на один год.

Ранее жителя Белгорода осудили на 21 год за госизмену и контрабанду оружия.