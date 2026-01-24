Овечкин приблизился к Гретцки, Кучеров установил рекорд XXI века

«Калгари Флеймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3
К игре с «Калгари» команда из столицы США подошла с серией из четырех поражений. И начало очередного матча гостей не обнадежило: уже на 7-й минуте Морган Фрост вывел «Флеймз» вперед, и до первого перерыва счет не изменился.
Но самым тяжелым для вратаря стал третий период. На 48-й минуте Алексей Протас вывел «столичных» вперед. А точку в матче на 60-й минуте поставил Александр Овечкин — правда, Кули был уже не при делах: его отправили на лавку.
В итоге Ови, на радость хейтерам, поразил пустые ворота. Но отсутствие вратаря не делает гол менее значимым.
Прежде всего, Александр прервал безголевую серию, которая к этому моменту насчитывала уже пять матчей. Он довел счет голам за карьеру в регулярных чемпионатах до 918. Соответственно, с учетом игр плей-офф он забросил уже 995 шайб и отстает от рекорда Гретцки по этому показателю на 21 гол.
Приблизился он к великому канадцу и по числу голов за один клуб. Овечкин отличился в составе «Вашингтона» 1667 раз, а у Уэйна было 1669 шайб за «Эдмонтон».
Наконец, Александру осталось всего два очка для того, чтобы сравняться с Марселем Дионном, занимающим 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф. На данный момент у Ови 1814 очков за карьеру.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 Б
В отличие от «Вашингтона», «Тампа» идет в отличном темпе: к моменту игры с «Чикаго» команда Никиты Кучерова потерпела лишь одно поражение в последних 14 матчах.
Впрочем, игра с «ястребами» оказалась для гостей очень тяжелой. На 18-й минуте Райан Грин вывел «Блэкхоукс» вперед, и лидерство они удерживали до конца второго периода. На 39-й минуте Кучеров сравнял счет, и равенство сохранилось не только до истечения основного времени — соперники не выявили победителя и в овертайме. Все решила серия буллитов, где победную шайбу забросил Доминик Джеймс.
Российский лидер «Тампы» установил уникальное достижение лиги в XXI веке. Он стал первым за последние 30 лет игроком, которому удалось набрать 23 очка (7+16) в первых 10 матчах календарного года. Прежде подобное удавалось лишь легендарному Марио Лемье: в 1997 году он набрал 26 очков, а в 1996 — 23.
Яромир Ягр, которые достигали такого показателя в каждый из первых 12 сезонов в лиге. Кучеров делит третье место с финном Яри Курри.