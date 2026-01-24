Овечкин приблизился к Гретцки, Кучеров установил рекорд XXI века

«Вашингтон» на выезде обыграл «Калгари», а капитан «столичных» Александр Овечкин прервал безголевую серию и приблизился к Уэйну Гретцки по нескольким показателям. Тем временем в другом матче НХЛ российский лидер «Тампы» Никита Кучеров установил рекорд лиги в XXI веке.

«Калгари Флеймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:3

К игре с «Калгари» команда из столицы США подошла с серией из четырех поражений. И начало очередного матча гостей не обнадежило: уже на 7-й минуте Морган Фрост вывел «Флеймз» вперед, и до первого перерыва счет не изменился.

Во второй трети «Кэпс» отыгрались благодаря голу Хендрикса Лапьера. Тем не менее нельзя сказать, что гости переломили ход встречи, хотя в какой-то момент они перехватили инициативу. В общей сложности за матч голкипер «Калгари» Дэвин Кули отразил 35 бросков.

Но самым тяжелым для вратаря стал третий период. На 48-й минуте Алексей Протас вывел «столичных» вперед. А точку в матче на 60-й минуте поставил Александр Овечкин — правда, Кули был уже не при делах: его отправили на лавку.

В итоге Ови, на радость хейтерам, поразил пустые ворота. Но отсутствие вратаря не делает гол менее значимым.

Прежде всего, Александр прервал безголевую серию, которая к этому моменту насчитывала уже пять матчей. Он довел счет голам за карьеру в регулярных чемпионатах до 918. Соответственно, с учетом игр плей-офф он забросил уже 995 шайб и отстает от рекорда Гретцки по этому показателю на 21 гол .

Приблизился он к великому канадцу и по числу голов за один клуб. Овечкин отличился в составе «Вашингтона» 1667 раз, а у Уэйна было 1669 шайб за «Эдмонтон».

Также Великая Восьмерка вышел на шестое место в истории лиги по очкам в гостевых матчах. Очко, набранное в игре с «Калгари», стало для Ови 811-м. Возглавляет этот список все тот же Гретцки, но до него здесь добраться непросто: он в свое время набрал 1298 очков.

Наконец, Александру осталось всего два очка для того, чтобы сравняться с Марселем Дионном, занимающим 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ с учетом плей-офф. На данный момент у Ови 1814 очков за карьеру.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 Б

В отличие от «Вашингтона», «Тампа» идет в отличном темпе: к моменту игры с «Чикаго» команда Никиты Кучерова потерпела лишь одно поражение в последних 14 матчах.

Впрочем, игра с «ястребами» оказалась для гостей очень тяжелой. На 18-й минуте Райан Грин вывел «Блэкхоукс» вперед, и лидерство они удерживали до конца второго периода. На 39-й минуте Кучеров сравнял счет, и равенство сохранилось не только до истечения основного времени — соперники не выявили победителя и в овертайме. Все решила серия буллитов, где победную шайбу забросил Доминик Джеймс.

Российский лидер «Тампы» установил уникальное достижение лиги в XXI веке. Он стал первым за последние 30 лет игроком, которому удалось набрать 23 очка (7+16) в первых 10 матчах календарного года. Прежде подобное удавалось лишь легендарному Марио Лемье: в 1997 году он набрал 26 очков, а в 1996 — 23.