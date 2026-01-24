Девушка получила отек гортани после фототерапии

Жительница Краснодарского края сходила к косметологу и едва не задохнулась после процедуры фототерапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошёл во время аппаратной процедуры, на которую девушка записалась, чтобы избавиться от купероза на носу. По ее словам, косметолог салона предложила воздействовать световыми импульсами на все лицо. Во время сеанса клиентка почувствовала сильную боль и несколько раз просила остановиться, но процедуру довели до конца.

Уже дома у девушки начались проблемы с дыханием, у нее произошел отек гортани, на лице появились ожоги. По словам пострадавшей, ожоги не проходят более полугода, обращалась ли девушка за медицинской помощью — неизвестно.

До этого в Москве 50-летней россиянке изуродовали лицо в клинике пластической хирургии. Женщина заплатила за операцию 620 тысяч рублей.

Ранее девушке изуродовали губы вместо их увеличения в башкирской клинике.