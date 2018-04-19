Дуров вновь оголил торс и рассказал о любимом фильме
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вновь опубликовал фотографию, на которой он изображен с оголенным торсом, и поделился мыслями о своем любимом фильме. Публикацию он разместил в инстаграме.
«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о 300 спартанцах, которые борются за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он.
Дуров также поделился «новостями с фронта». По его словам, российские власти заблокировали уже 18 млн IP-адресов, однако приложение Telegram все равно остается доступным для россиян.
В ноябре прошлого года Дуров с помощью фотографии с оголенным торсом анонсировал обновление мессенджера.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как из-за блокировок Telegram страдает бизнес.
My favorite movie is "300". The story about 300 Spartans fighting to protect the freedom of their compatriots will inspire people thousands of years from now. P. S. News from the front: Russian authorities have blocked 18 million IP addresses to ban Telegram, but the app remains accessible for Russians. Thank you for all the support and love ���� #digitalresistance #putinshirtlesschallenge