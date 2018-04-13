Клименко рекомендовал чиновникам покинуть Telegram после решения суда

Советник президента России по интернету Герман Клименко рекомендовал всем чиновникам покинуть мессенджер Telegram после решения суда о его блокировке, сообщает РИА «Новости».

«Мне кажется, всем чиновникам имеет смысл покинуть Telegram. Мне кажется, что всем госслужащим имеет смысл перейти на другие ресурсы, которые сотрудничают с госорганами», — сказал Клименко.

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Он отметил, что переводит всю свою активность в другие мессенджеры.

«Представьте себе: как я, госчиновник, могу пользоваться ресурсом, который запрещен государственным же судом? Это, мягко говоря, нелогично», — добавил Клименко.

Ранее в пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания.