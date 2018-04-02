В Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования
Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору о невозможности выполнения требований ФСБ России по предоставлению ключей шифрования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юриста компании Дмитрия Динзе.
«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — говорится в официальном заявлении Telegram.
Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что необходимо выполнить решение суда и в течение 15 дней предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений мессенджера.