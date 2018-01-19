Роскомнадзор заблокирует побуждающие к насилию в школах группы в соцсетях

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сообщил, что Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах, передает «Интерфакс».

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — сказал Волин.

Реклама

По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме как и сообщества, побуждающие к самоубийству.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет версию о взаимосвязи нападений на школы посредством социальных сетей. Также глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что нападения в российских школах могут организовываться через группы в соцсетях.