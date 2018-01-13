WP: ЦРУ приписало России кибератаку вируса NotPetya на Украине

ЦРУ приписало российским хакерам кибератаку, которая поразила компьютеры на Украине в прошлом году, пишет Washington Post.

Согласно данным секретных отчетов, отмечает издание, атака вируса в июне 2017 года, получившего название NotPetya, уничтожила данные с компьютеров банков, энергетический компаний, госструктур и аэропорта.

Реклама

По данным WP, ЦРУ «с высокой долей уверенности» в ноябре прошлого года пришло к выводу, что за кибераткой стоят российские военные хакеры.

В июне прошлого года кибератаке вируса Petya.A подверглись 80 компаний России и Украины.