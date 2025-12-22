Песков раскрыл, как Дмитриев передаст «сигналы в Кремль» о переговорах с США

Песков: Дмитриев будет передавать сигналы в Кремль о переговорах не по телефону

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать «сигналы в Кремль» об итогах переговоров в США не по телефону. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль», — сказал он в ответ на вопрос, передавал ли Дмитриев сигналы по итогам переговоров в Майами перед вылетом обратно в РФ.

До этого Песков заявил, что Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах переговоров с Соединенными Штатами после того, как прилетит в Москву.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. От Москвы на встречах был спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал Дмитриев, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования украинского конфликта.

