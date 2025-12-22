Российский сельчанин избил женщину гаечным ключом, облил горючим и поджег

В Липецкой области 50-летнюю женщину избил гаечным ключом и поджег возлюбленный подруги. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел в селе Фащёвка Грязинского района во время совместного отдыха компании знакомых. По словам пострадавшей, во время начавшейся в ходе застолья ссоры сожитель ее подруги сначала избил ее гаечным ключом, а затем вылил на нее горючую жидкость и поджег.

В результате пострадавшую доставили в больницу. У пациентки диагностированы ожоги III-IV степени более 20% тела — пострадали туловище и руки. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее россиянин облил двух женщин горючим и поджег.