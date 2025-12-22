На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ справиться с одиночеством на праздниках

Conversation: принятие чувства одиночества на праздниках помогает с ним справиться
Sidorov_Ruslan/Shutterstock/FOTODOM

Зимние праздники традиционно ассоциируются с теплом, близостью и ощущением единства. Однако для многих людей этот период, наоборот, становится эмоционально сложным: усиливается чувство одиночества, всплывают утраты и возникает болезненное сравнение себя с «идеальной» картинкой праздника. Психологи объясняют, что дело не в самом одиночестве, а в особенностях работы памяти, эмоций и социальных ожиданий. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как отмечают специалисты, одиночество — это не отсутствие людей рядом, а дефицит значимой связи. В декабре этот дефицит ощущается острее из-за так называемого эффекта «временного якоря». Праздники служат психологической точкой отсчета, заставляя человека оглядываться назад и оценивать прожитый год, утраты, несбывшиеся планы и изменения в жизни. Такие размышления могут усиливать внутренний разрыв между тем, «как должно быть», и тем, что есть на самом деле.

Дополнительную нагрузку создает социальное давление. Культурный образ праздников предполагает радость, благодарность и активное общение. Когда внутреннее состояние не совпадает с этим сценарием, возникает чувство вины и ощущение собственной «неправильности». Особенно уязвимыми в этот период оказываются люди, переживающие жизненные перемены — расставание, переезд, утрату, проблемы со здоровьем или работой. Повышенный риск эмоционального дискомфорта также отмечается у людей с тревожными чертами личности и склонностью к перфекционизму.

С точки зрения нейро- и психофизиологии одиночество — это не патология, а адаптивный сигнал. Исследования показывают, что при хроническом одиночестве повышается уровень стрессовых гормонов, снижается иммунная защита и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. При этом сам сигнал одиночества указывает на несоответствие между желаемым и реальным уровнем социальной и эмоциональной близости.

Психологи подчеркивают, что одиночество в праздники не всегда является проблемой. Осознанно выбранное уединение может выполнять восстановительную функцию — давать пространство для размышлений, отдыха и эмоциональной перезагрузки. В этом случае ключевым фактором становится не соответствие внешним ожиданиям, а согласие с собственными потребностями.

Эксперты советуют не стремиться «исправить» одиночество любой ценой. Более эффективной стратегией считается принятие своих чувств, отказ от навязанных сценариев и формирование личных ритуалов — спокойных, не ориентированных на демонстрацию вовне. По мнению специалистов, способность услышать себя и признать свое состояние в праздничный период может стать важным ресурсом психологической устойчивости.

Ранее был назван простой способ сблизиться с семьей на праздниках.

