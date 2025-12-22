На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина пел рождественские песни в течение 42 часов, чтобы побить мировой рекорд

Британец побил мировой рекорд по непрерывному исполнению рождественских песен
Англичанин установил мировой рекорд, распевая рождественские песни 42 часа подряд. Об этом пишет UPI.

В среду, 10 декабря, 63-летний Дэйв Пурчес, владелец известной в Глостере закусочной On Toast, закрыл кафе и устроил настоящий рождественский марафон, чтобы побить мировой рекорд по непрерывному исполнению праздничных песен.

Как уточняется, предыдущий рекорд установил нигериец, который в 2024 году исполнял их в течение 40 часов. Пурчес вошел в историю, спев 684 рождественские песни за 42 часа.

«Я сказал себе, что способен на это, потому что могу петь часами», — признался британец.

Он начал с классики вроде «Jingle Bells», а затем перешел к современным хитам Мэрайи Кэри и Wham!. В какой-то момент к нему присоединился хор людей с деменцией, детский хор и жители города.

В пятницу утром мужчина был близок к тому, чтобы сдаться, когда понял, что из-за недосыпа у него начались галлюцинации, но в зал начали прибывать люди, адреналин взял верх, отмечает Пурчес.

Между каждой песней он мог делать перерыв в 20 секунд, а через каждые четыре часа брал 20-минутный перерыв. Испытание завершилось 12 декабря в 18:00.

Дэйв и его команда уже обратились в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы его рекорд был признан официальным.

Ране немец собрал рекордную коллекцию снежных шаров.

