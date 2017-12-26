Умер один из создателей рунета

Один из создателей рунета Валерий Бардин умер в Москве в возрасте 63 лет, передает ТАСС.

Как сообщила его супруга, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Бардин закончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, где при его активном участии в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.

Впоследствии он принимал участие в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий.