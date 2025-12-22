На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали директора департамента «Кавказ.РФ» по делу о крупной взятке

СК: топ-менеджер «Кавказ.РФ» получил 2 млн рублей при заключении контракта
true
true
true
close
Shutterstock

Директор департамента маркетинга «Кавказ.РФ» обвиняется в получении взятки в размере 2 млн рублей за содействие при заключении государственного контракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, руководитель департамента маркетинга узнал о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии. Зная о необходимости выбора подрядчика через открытый конкурс, он, как утверждается, предложил генеральному директору подрядной организации содействовать в победе на конкурсе и последующем заключении договора за взятку в 2 млн рублей. Подрядчик согласился на предложение, после чего договор с единственным поставщиком был заключен официально.

В октябре 2025 года генеральный директор подрядной организации передал деньги в одном из кафе бизнес-центра «Москва-Сити» в качестве взятки, добавили в СК.

Фигуранты были задержаны в ходе совместной работы следователей СК РФ и ФСБ. С ними провели следственные действия, суд избрал меру пресечения.

Ранее против бывшего мэра Ростова-на-Дону завели второе уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами