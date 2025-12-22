В Москве задержали директора департамента «Кавказ.РФ» по делу о крупной взятке

Директор департамента маркетинга «Кавказ.РФ» обвиняется в получении взятки в размере 2 млн рублей за содействие при заключении государственного контракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, руководитель департамента маркетинга узнал о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии. Зная о необходимости выбора подрядчика через открытый конкурс, он, как утверждается, предложил генеральному директору подрядной организации содействовать в победе на конкурсе и последующем заключении договора за взятку в 2 млн рублей. Подрядчик согласился на предложение, после чего договор с единственным поставщиком был заключен официально.

В октябре 2025 года генеральный директор подрядной организации передал деньги в одном из кафе бизнес-центра «Москва-Сити» в качестве взятки, добавили в СК.

Фигуранты были задержаны в ходе совместной работы следователей СК РФ и ФСБ. С ними провели следственные действия, суд избрал меру пресечения.

