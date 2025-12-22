Боец Царукян назвал шуткой грузинского чемпиона UFC

Царукян о Топурии: взял перерыв для решения проблем, но у тебя полно времени

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в своем аккаунте соцсетей ответил на утверждения чемпиона UFC Илии Топурии о собственном превосходстве.

«Ты говоришь о том, что берешь перерыв в боях, чтобы решить семейные проблемы, но, похоже, у тебя полно свободного времени для всех этих интервью. Ты — шутка», — написал Царукян.

В декабре боец признался, что получает угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если не он не заплатит требуемую сумму, поэтому пока приостанавливает защиту пояса. А после заявил, что превосходит всех бойцов UFC и хотел бы одолеть Ислама Махачева на глазах Хабиба Нурмагомедова.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в UFC, где в каждом одержал победу.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

Ранее Топурия назвал российского бойца Царукяна петухом.