В ЯНАО в результате пожара в доме пострадали шесть человек

МЧС РФ: трое взрослых и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в ЯНАО
Шесть человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автонономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 5:48 по местному времени (3:48 мск). Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, в тот момент наблюдалось открытое горение в подъезде.

«Жильцы дома самостоятельно эвакуировались», — говорится в заявлении.

В МЧС уточнили, что здание самостоятельно покинули 38 человек. При этом еще шесть человек — трое взрослых и трое детей — получили травмы.

«Двоих бортом санавиации доставили в город Новый Уренгой», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что к 10:07 по местному времени (8:07 мск) огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Ликвидация возгорания усложняется неблагоприятными погодными условиями, а именно — низкими температурами.

22 декабря житель города Глазов в Удмуртской Республике устроил пожар в квартире, запустив в одной из комнат фейерверк на сотню залпов. Как рассказали в МЧС, мужчина смог самостоятельно покинуть помещение. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров, его тушили 11 сотрудников экстренных служб. В ходе работ специалисты обнаружили в квартире домашнего кота, он был спасен.

Ранее в Московской области сняли на видео горящий вагон электрички.

