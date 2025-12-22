На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Златоусте банда вымогала деньги у бойца СВО

В Челябинской области полиция задержала банду, вымогавшую деньги у бойца СВО
true
true
true

В Челябинской области задержаны участники преступной группы, подозреваемые в серии тяжких преступлений, включая вымогательство у участника специальной военной операции, общий ущерб превысил 2,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, с мая по ноябрь 2025 года пятеро злоумышленников группа совершили несколько краж и грабежей. Один из потерпевших — житель Златоуста, участник СВО. У него вымогали выплату, полученную за ранение в зоне боевых действий. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

В ходе 11 обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных изъято имущество, приобретенное на деньги жертв, автомобиль Kia, две тысячи долларов и газовый пистолет. Все пятеро фигурантов, ранее судимых за кражи и грабежи, заключены под стражу.

Следователями возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, разбое, грабеже и краже. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступлений.

Ранее в Чувашии полицейский вместе с сообщниками вымогал деньги у ветерана СВО.

