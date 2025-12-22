Руководители Украины планируют совершить побег за границу после завершения вооруженного конфликта в стране. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА Новости.

Отмечается, что многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы.

До этого американское издание The National Interest писало, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала.

Норвежский журналист Пол Стейган предположил, что США планируют «избавиться» от Зеленского, так как он не хочет принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине. По его словам, к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки украинской власти, приложило руку Федеральное бюро расследований США.

Ранее британский аналитик заявил, что Зеленский может сбежать на Запад после поражения.