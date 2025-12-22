На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сочетание двух добавок замедлило рост агрессивной опухоли мозга

BJC Reports: ресвератрол и медь замедляют рост опухоли мозга
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мемориального онкологического центра Тата (Индия) установили, что комбинация ресвератрола и меди вызывает молекулярные изменения в ткани глиобластомы — злокачественной опухоли мозга — подавляя ее рост. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале BJC Reports.

Глиобластома возникает из глиальных клеток, поддерживающих работу и питание головного мозга. Этот вид опухоли самостоятельно кровоснабжается, что позволяет раковым клеткам быстро размножаться, легко проникать в здоровые близлежащие ткани мозга и разрушать их.

В эксперименте участвовали десять пациентов с глиобластомой, которым в течение примерно двух недель перед операцией назначали таблетки с растительным антиоксидантом ресвератролом и медью. Образцы удаленных опухолей сравнили с тканями контрольной группы пациентов, не получавших добавки.

Анализ показал: у испытуемых из первой группы концентрация ключевого белка, связанного с ростом опухоли, сократилась почти на 30%. Уровень маркеров, подавляющих противоопухолевый иммунный ответ, снизился на 40%. Кроме того, в опухолевой ткани резко уменьшилось количество раковых стволовых клеток, которые считаются одним из факторов агрессивности глиобластомы и ее устойчивости к терапии.

Авторы связывают наблюдаемый эффект с нейтрализацией фрагментов поврежденной ДНК. Они высвобождаются умирающими клетками, усиливают воспаление и злокачественные свойства опухоли. По словам ученых, воздействие на этот механизм может снижать способность опухоли поддерживать собственный рост.

Исследователи подчеркивают, что эксперимент носит предварительный характер. Влияние добавок на выживаемость пациентов и клинические исходы еще предстоит оценить в более масштабных и длительных исследованиях.

Ранее ученых встревожили последствия перенесенного COVID-19 для мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами