Сочетание двух добавок замедлило рост агрессивной опухоли мозга

Ученые из Мемориального онкологического центра Тата (Индия) установили, что комбинация ресвератрола и меди вызывает молекулярные изменения в ткани глиобластомы — злокачественной опухоли мозга — подавляя ее рост. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале BJC Reports.

Глиобластома возникает из глиальных клеток, поддерживающих работу и питание головного мозга. Этот вид опухоли самостоятельно кровоснабжается, что позволяет раковым клеткам быстро размножаться, легко проникать в здоровые близлежащие ткани мозга и разрушать их.

В эксперименте участвовали десять пациентов с глиобластомой, которым в течение примерно двух недель перед операцией назначали таблетки с растительным антиоксидантом ресвератролом и медью. Образцы удаленных опухолей сравнили с тканями контрольной группы пациентов, не получавших добавки.

Анализ показал: у испытуемых из первой группы концентрация ключевого белка, связанного с ростом опухоли, сократилась почти на 30%. Уровень маркеров, подавляющих противоопухолевый иммунный ответ, снизился на 40%. Кроме того, в опухолевой ткани резко уменьшилось количество раковых стволовых клеток, которые считаются одним из факторов агрессивности глиобластомы и ее устойчивости к терапии.

Авторы связывают наблюдаемый эффект с нейтрализацией фрагментов поврежденной ДНК. Они высвобождаются умирающими клетками, усиливают воспаление и злокачественные свойства опухоли. По словам ученых, воздействие на этот механизм может снижать способность опухоли поддерживать собственный рост.

Исследователи подчеркивают, что эксперимент носит предварительный характер. Влияние добавок на выживаемость пациентов и клинические исходы еще предстоит оценить в более масштабных и длительных исследованиях.

