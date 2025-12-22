На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова рассказала об условиях жизни перемещенных в РФ из зоны боев украинцев

Москалькова: перемещенные в РФ из зоны боев украинцы обеспечены всем необходимым
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Перемещенные из зоны боев в Россию украинцы находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пишет ТАСС.

«Из зон боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне — в каком состоянии эти люди? Наше государство разместило их в пунктах временного размещения Белгорода. Обеспечило их всем необходимым», — сказала омбудсмен.

21 декабря Москалькова рассказала, что с Украины в Россию вернулась группа россиян, которые до этого не смогли выехать из республики. Она отметила, что это произошло в рамках гуманитарной акции.

Кроме того, она отметила, что на Украину смогли вернуться несколько человек, которые из-за непредвиденных обстоятельств не могли выехать из Херсонской области.

Ранее дюжину малолетних детей из России внесли в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами