Москалькова рассказала об условиях жизни перемещенных в РФ из зоны боев украинцев

Перемещенные из зоны боев в Россию украинцы находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, пишет ТАСС.

«Из зон боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне — в каком состоянии эти люди? Наше государство разместило их в пунктах временного размещения Белгорода. Обеспечило их всем необходимым», — сказала омбудсмен.

21 декабря Москалькова рассказала, что с Украины в Россию вернулась группа россиян, которые до этого не смогли выехать из республики. Она отметила, что это произошло в рамках гуманитарной акции.

Кроме того, она отметила, что на Украину смогли вернуться несколько человек, которые из-за непредвиденных обстоятельств не могли выехать из Херсонской области.

Ранее дюжину малолетних детей из России внесли в базу «Миротворца».