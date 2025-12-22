На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион мира отказался извиняться перед журналисткой за оскорбления

Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов заявил, что не будет извиняться за оскорбления перед журналисткой, которая его разбудила звонком. Его слова приводит «Известия».

«Понимаете, надо тоже думать головой, когда звонят. Это не мои проблемы. Как вариант, мы можем встретиться лично и побеседовать. Мы можем это сделать вживую, обсудить эту ситуацию. У меня как раз шоу в «Юбилейном». Надо сначала откатать, а там дальше все решим», — заявил Галлямов.

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, пожаловался на ранний звонок от журналистки, назвав ее больной и предложил выложить в сеть номер телефона.

На чемпионате России Галлямов и Мишина заняли второе место, набрав по сумме двух программ 223,63 балла. Они проиграли своим главным соперникам — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили 224,29 балла. Сразу после этого Галлямов намекнул на завершение карьеры.

Ранее Губерниев осудил жалобу фигуриста Александра Галлямова из-за звонка журналистки.

