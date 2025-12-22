На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению

Москалькова: Россия передала Украине 45 подлежавших выдворению украинцев
Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Россия передала Украине 45 граждан республики, подлежавших выдворению и хотевших вернуться на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает ТАСС.

«16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей. Это очень тяжелая работа. Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться на Украину. Это тоже пожилые, больные люди», — сказала омбудсмен.

21 декабря Москалькова рассказала, что с Украины в Россию вернулась группа россиян, которые до этого не смогли выехать из республики. Она отметила, что это произошло в рамках гуманитарной акции.

Кроме того, она отметила, что на Украину смогли вернуться несколько человек, которые из-за непредвиденных обстоятельств не могли выехать из Херсонской области.

15 декабря Москалькова заявила о планах провести встречу с омбудсменом Верховной рады Украины 16 декабря. По ее словам, с Лубинцом они планировали обсудить вопросы взаимного посещения пленных, передачи российским пленным посылок и писем. Еще одной из тем называлась проблема поиска без вести пропавших.

Ранее дюжину малолетних детей из России внесли в базу «Миротворца».

