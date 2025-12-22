На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке перекрыт канал поставок браконьерской икры

РИА Новости: на Камчатке перекрыли канал поставок красной икры на материк
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке перекрыл незаконный промысел красной икры. Об этом РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, поставки браконьерской красной икры шли через аэропорт Камчатки, но теперь этот канал полностью перекрыт и незаконный промысел перестал существовать.

«Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками», — отметил глава ВАРПЭ.

19 декабря глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом.

По его словам, объемы производства увеличились на 30-35%. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил Шестаков, поскольку цены в магазинах и у рыбаков меняются в зависимости от вида продукции.

До этого РИА Новости, ссылаясь на аналитиков компании «Платформа ОФД» писало, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

Ранее стало известно, сколько россиян решились на кулинарные эксперименты в Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами