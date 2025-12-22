На Камчатке перекрыт канал поставок браконьерской икры

На Камчатке перекрыл незаконный промысел красной икры. Об этом РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, поставки браконьерской красной икры шли через аэропорт Камчатки, но теперь этот канал полностью перекрыт и незаконный промысел перестал существовать.

«Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками», — отметил глава ВАРПЭ.

19 декабря глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России в этом году выросло сравнительно с прошлым годом.

По его словам, объемы производства увеличились на 30-35%. Однако влиять на цену в магазинах ведомство не может, отметил Шестаков, поскольку цены в магазинах и у рыбаков меняются в зависимости от вида продукции.

До этого РИА Новости, ссылаясь на аналитиков компании «Платформа ОФД» писало, что россияне в 2025 году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкилограмма.

Ранее стало известно, сколько россиян решились на кулинарные эксперименты в Новый год.