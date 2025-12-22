На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске на видео сняли жестокое избиение школьницами донимавшего их второклассника

В Новосибирске подростки избили ногами второклассника
true
true
true

Мальчик из Новосибирска пострадал из-за избиения школьницами. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

По данным Telegram-канала, девушки 15-16 лет на вид находились в торговом центре. В какой-то момент второклассник с диагнозом ОВЗ стал бегать за ними и называть «дурами».

«Сначала работники его пытались выгнать из ТЦ, он их послал, толкнул, обматерил и убежал. Подростки вышли за ним на улицу и избили», – сообщается в публикации.

Судя по кадрам, девушки дали школьнику пощечину в магазине. Затем, на улице, стали пинать, когда он упал на снег. Пока ребенок кричал, три девушки избивали его и требовали, чтобы он больше так не поступал.

До этого в Новосибирске девочка пострадала от травли, которую организовали одноклассники. Последние украли из магазина сладости, пострадавшая увидела это и рассказала взрослым.

В результате несовершеннолетнюю начали оскорблять. Помимо этого, ей плевали в суп, разрисовывали рюкзак и делали другие подобные вещи.

Ранее на Сахалине школьника ввели в кому после удара ксилофоном по голове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами