В Новосибирске на видео сняли жестокое избиение школьницами донимавшего их второклассника

Мальчик из Новосибирска пострадал из-за избиения школьницами. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».

По данным Telegram-канала, девушки 15-16 лет на вид находились в торговом центре. В какой-то момент второклассник с диагнозом ОВЗ стал бегать за ними и называть «дурами».

«Сначала работники его пытались выгнать из ТЦ, он их послал, толкнул, обматерил и убежал. Подростки вышли за ним на улицу и избили», – сообщается в публикации.

Судя по кадрам, девушки дали школьнику пощечину в магазине. Затем, на улице, стали пинать, когда он упал на снег. Пока ребенок кричал, три девушки избивали его и требовали, чтобы он больше так не поступал.

До этого в Новосибирске девочка пострадала от травли, которую организовали одноклассники. Последние украли из магазина сладости, пострадавшая увидела это и рассказала взрослым.

В результате несовершеннолетнюю начали оскорблять. Помимо этого, ей плевали в суп, разрисовывали рюкзак и делали другие подобные вещи.

Ранее на Сахалине школьника ввели в кому после удара ксилофоном по голове.