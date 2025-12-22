На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Euroclear оценили решение ЕС не использовать активы РФ

РИА: Euroclear поддержало решение Евросоюза не использовать активы РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear приветствует решение Евросоюза (ЕС) не использовать замороженные активы РФ для кредита Украине. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе депозитария.

«Мы приветствуем решение Европейского совета относительно варианта финансирования для Украины и остаемся привержены поддержке реализации мер ЕС», — говорится в заявлении.

Кредит в размере €90 млрд планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС на финансирование Украины в течение следующих двух лет. Кредит будет беспроцентным, погасить его Киеву разрешили только после выплаты Россией «компенсации».

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.

Теперь вы знаете
