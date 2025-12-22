ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать специальное устройство «Веревка», чтобы сбивать вражеские дроны. Кадры его применения на Харьковском направлении показало Минобороны России, пишет РИА Новости.

На видео можно увидеть, как беспилотник российских войск нависает над украинским БПЛА, который пытался провести разведку позиций ВС РФ. Он спускает «Веревку», после чего вражеский дрон цепляется за нее лопастями, запутывается и терпит крушение.

В оборонном ведомстве уточнили, что подобные устройства позволяют перехватывать разведывательные квадрокоптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики противника.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока «жизни» дронов ВСУ. По его словам, если раньше некоторые тяжелые дроны типа «Баба-яга», которые могут поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, совершали по 100 вылетов, то сейчас это число сократилось до 10-15. Военный отметил, что у украинской армии становится все меньше БПЛА, а на оставшиеся российские войска ведут охоту. «Серж Марко» отметил, что зачастую дроны уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

Ранее в России создали аналог украинской «Бабы-яги».