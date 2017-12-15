Администрация Трампа поддержала отмену «сетевой нейтральности»

Администрация президента США поддержала решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) отменить принцип «сетевой нейтральности» и ослабить государственное регулирование интернета. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Администрация поддерживает усилия ФКС по отмене обременительных правил. И в то же время Белый дом, безусловно, всегда поддерживал и будет поддерживать свободный и справедливый интернет», — сказала Сандерс.

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Накануне ФКС проголосовала за инициативу, отменяющую так называемую сетевую нейтральность, официально именуемую принципом «открытого интернета», которая была принята в декабре 2010 года. Концепция «открытого интернета» запрещает провайдерам блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика.

В свою очередь новые положения позволят интернет-провайдерам затруднять пользователям доступ к определенным сетевым ресурсам.