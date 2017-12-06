Госдума запретила проход в палату представителям двух СМИ-иноагентов

Госдума приняла постановление о запрете в палату входа двум СМИ, признанным иноагентами, передает «Интерфакс».

«Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы Федерального Собрания России оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США», — говорится в постановлении.

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Отмечается, что запрет касается только двух СМИ: «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что признанные иноагентами СМИ обязаны будут маркировать свою продукцию.

Минюст России во вторник, 5 декабря, признал иностранными агентами девять СМИ.