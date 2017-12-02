Журналистов США предложили пускать в Крым под расписку

С журналистов США, которые захотят приехать в Крым, предложили брать расписку о том, что они сообщат о полуострове только правду. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, передает РИА «Новости».

«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме», — сказал он.

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По словам Фикса, американские СМИ за аккредитацией в парламент Крыма не обращались.

Он отметил, что если это произойдет, госсовет Крыма будет действовать в рамках общероссийских решений.

Ранее сообщалось, что Госдума примет постановление о запрете на посещения для журналистов, представляющих СМИ США.