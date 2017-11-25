FT: крупные корпорации отказались от рекламы на YouTube из-за скандала с цензурой

Несколько крупных корпораций отказались от рекламы на YouTube после того, как выяснилось, что их реклама демонстрировались в детских роликах с нецензурными комментариями, пишет Financial Times.

Отмечается, что поводом стало расследование о некорректной системе модерации комментариев, проведенное телекомпанией «Би-би-си» и газетой Times. По их данным, сбой касался системы жалобы на неподобающий контент, из-за чего администраторы не получали текст и ссылку, на которую жаловались пользователи. В итоге непристойные комментарии могли находиться под детскими видео продолжительное время.

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После этого многие корпорации заявили, что «шокированы и обеспокоены» расследованием. От рекламы отказались производители продуктов питания Mars и Mondelez, крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум Diageo, британский провайдер интернета и телевидения TalkTalk, немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank, производитель спортивной одежды Adidas и известный производитель компьютеров Hewlett-Packard.

В свою очередь руководство YouTube заявило, что у него есть четкая позиция в отношении видеозаписей, которые сексуально эксплуатируют детей.

«Мы жестко ее применяем, когда получаем предупреждения о таком контенте», — подчеркнули в YouTube.

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