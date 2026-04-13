«Колоссальный кризис»: названы последствия американской блокады Ирана

Решение США начать блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном чревато «колоссальным международным кризисом»: Штаты могут сильнее испортить отношения с Китаем и Индией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Малек Дудаков.

«Команда [президента США Дональда] Трампа оказалась в тупиковой безвыходной ситуации. Переговорный процесс сорвался, идти на какие-то реалистичные условия, которые выдвигал Иран, администрация Трампа не способна, потому что это будет означать признание своего поражения в этом конфликте. Остается снова выходить из переговоров и грозить какими-то серьезными последствиями», — отметил он.

По словам Дудакова, США опасаются проводить наземную операцию из-за риска высоких потерь среди американских военнослужащих, поэтому в такой ситуации Штаты стремятся придумать «новую стратегию» в отношении Ирана — устроить морскую блокаду.

«Отдельный вопрос, как это все реализовать, потому что, если команда Трампа начнет тормозить танкеры, принадлежащие китайским, либо индийским компаниям, это будет колоссальный международный кризис. У Трампа и так крайне сложные отношения сейчас с Китаем и с Индией», — напомнил политолог.

Кроме того, американская блокада Ирана приведет к дальнейшему росту цен на топливо в мире, считает Дудаков.

«Я думаю, что Иран на самом деле просто будет наблюдать за тем, как американцы будут пытаться эти самые танкеры останавливать и к каким последствиям это все приведет, потому что последствия будут негативные», — подытожил он.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.