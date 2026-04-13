Священник заявил, что Трамп в образе мессии оскорбляет всех нормальных людей

Опубликованный Дональдом Трампом ИИ-снимок, на котором американский президент изображен в образе мессии, оскорбляет любого «нормального» человека, а особенно — верующих католиков. Об этом «Газете.Ru» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

«Грех — это объективный вред, объективное зло. И поскольку за господином Трампом объективного зла — колоссальная масса (тем более в его должности президента США), то этот злобный поступок решительно ничего не меняет. Но, разумеется, он оскорбляет любого нормального человека и особенно верующих римо-католиков», — сказал он.

13 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал папу Римского XIV за то, что понтифик выступает против действий Вашингтона в Иране. Американский лидер назвал папу Римского Льва XIV «ужасным для внешней политики».

После этого Трамп на странице в соцсети Truth Social опубликовал собственное изображение, на котором предстал в роли исцеляющего мессии. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет. В другой руке политика шар света. Главу государства и пациента окружают американский военный, медсестра, сторонник Трампа в его фирменной бейсболке и женщина с руками, сложенными в молитвенном жесте. На заднем фоне видны символы США — флаг, статуя Свободы и орел, а в небе летят военные самолеты.

Ранее Трамп опубликовал фото с собой в роли президента Венесуэлы.