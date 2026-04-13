На Западе заявили, что в ЕС рано радуются победе Мадьяра на выборах в Венгрии

Weltwoche: ЕС угодил в ловушку, радуясь победе Мадьяра на выборах в Венгрии
Евросоюз угодил в ловушку, радуясь победе главы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. Об этом пишет газета Die Weltwoche.

Авторы статьи подчеркивают, что европейские лидеры радуются победе Мадьяра, однако в действительности они попадают в ловушку.

«Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен <...> Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен», — говорится в публикации.

Отмечается, что главным препятствием в отношениях Мадьяра и ЕС может стать тема Украины, ведь политик не раз выражал сомнением по поводу вступления Украины в НАТО и Евросоюз и выступал против поставок оружия Украине.

13 апреля глава украинского МИД Андрей Сибига заявлял, что власти Украины отменили рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию в связи с победой лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Нового премьера должны выбрать в течение 30 дней.

После победы на парламентских выборах Петер Мадьяр заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе предрекли войну с Россией после проигрыша Орбана.

 
