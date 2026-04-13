Евросоюз подготовил «проверку» для будущего премьера Венгрии

Politico: Евросоюз проверит Мадьяра принятием нового пакета санкций против РФ
Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз хочет устроить «проверку» будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В статье указали, что «проверкой» для Мадьяра станет 20-й пакет санкций против России, который блокировал нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан.

«20-й пакет санкций ЕС против России, который Венгрия заблокировала, станет проверкой того, как новое правительство воспринимает Москву», — говорится в публикации.

В издании также обратили внимание на заявление Мадьяра о том, что он не планирует менять политику Будапешта в отношении вступления Украины в ЕС. Однако в брюссельских кулуарах рассчитывают, что новый венгерский премьер изменит подход и разрешит, например, открытие переговорных групп по этому вопросу, которые Орбан блокировал.

Кроме того, Брюссель рассчитывает, что Мадьяр снимет вето Венгрии на выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. По результатам голосования победу одержал главный оппонент Орбана Петер Мадьяр. Его оппозиционная партия «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте. Нового премьера должны выбрать в течение 30 дней.

Ранее Ле Пен заявила, что позитивная реакция ЕК на выборы в Венгрии должна насторожить венгров.

 
