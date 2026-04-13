В центральной части Украины загорелся объект инфраструктуры

В Кировоградской области Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры

Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил в Telegram-канале, что на объекте инфраструктуры в регионе произошел пожар.

«К тушению были привлечены все необходимые подразделения Госслужбы по ЧС», — сказано в сообщении Райкович.

В ночь на 13 апреля сообщалось о взрыве в областном центре Елизаветграде.

Незадолго до этого глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Днепровском районе Киева.

В пресс-службе компании «Черниговоблэнерго» также заявили, что в ночь на 13 апреля энергетический объект в Черниговской области на севере Украины получил повреждения, из-за чего более 12 тысяч потребителей оказались отрезаны от электричества.

Минувшей ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

