Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В центральной части Украины загорелся объект инфраструктуры

В Кировоградской области Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры
Sofiia Gatilova/Reuters

Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил в Telegram-канале, что на объекте инфраструктуры в регионе произошел пожар.

«К тушению были привлечены все необходимые подразделения Госслужбы по ЧС», — сказано в сообщении Райкович.

В ночь на 13 апреля сообщалось о взрыве в областном центре Елизаветграде.

Незадолго до этого глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в Днепровском районе Киева.

В пресс-службе компании «Черниговоблэнерго» также заявили, что в ночь на 13 апреля энергетический объект в Черниговской области на севере Украины получил повреждения, из-за чего более 12 тысяч потребителей оказались отрезаны от электричества.

Минувшей ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Ранее на Украине заявили о планах России создать буферную зону у Приднестровья.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
