Отец дисквалифицированного скелетониста Гераскевича: судья много раз посещала Москву

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, отец скелетониста Владислава Гераскевича, сообщил, что украинская сторона обратилась в суд в связи с дисквалификацией спортсмена на Олимпийских играх 2026 года.

«Судья, которая до этого много раз посещала Москву, вынесла решение, которое подтвердило дисквалификацию. Является ли это хорошей страницей в ее карьере? Наши немецкие юристы готовят целый ряд исков», — сообщил отец спортсмена.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

После спортсмен обратил внимание на реакцию в России, где, по его словам, празднуют его недопуск к играм.

Ранее в Верховной раде Гераскевича назвали неудачником.