В Германии решили снизить налоги на дизельное топливо и бензин

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна снизит энергетический налог на дизельное топливо и бензин примерно на €0,17 ($0,20) за литр на два месяца. Об этом сообщает Reuters.

Данная мера необходима для смягчения роста цен, вызванного войной в Иране. Мерц также объявил о других мерах, согласованных партнерами по коалиции в выходные дни, в том числе проект закона об обязательном медицинском страховании, который будет принят в конце апреля, в основном на основе предложений по реформе, выдвинутых комиссией.

4 апреля агентство Reuters сообщало, что министры финансов пяти стран Евросоюза — Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии — призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне резкого роста цен на топливо. Соответсвующее письмо они направили еврокомиссару по климату Вопке Хукстре. В послании не уточняется, какой уровень налога на сверхприбыль они предлагают и на какие именно компании он должен распространяться.

По мнению авторов обращения, предложенная ими мера станет сигналом того, что ЕС способен действовать едино и те, кто получает выгоду от последствий войны, должны помочь снизить финансовое бремя для населения.

