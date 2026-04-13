В сенате США объяснили резкие нападки президента на папу римского

С точки зрения католиков резкий выпад американского президента в адрес папы римского выглядит отвратительным. Таким мнением поделилсяhttps://x.com/SenMarkKelly/status/2043528077460807860?s=20 в соцсети Х сенатор от штата Аризона Марк Келли.

«Как католик, я считаю отвратительным, что президент Соединенных Штатов публично атакует преемника Святого Петра», — написал политик.

По его словам, американский лидер постепенно «теряет контроль» и поэтому готов «нападать на кого угодно, чтобы защитить себя».

Келли добавил, что граждане США заслуживают другого главу государства — такого, который не станет нападать на Церковь, где «миллионы американцев находят веру и утешение», будет осознавать последствия своих действий и заявлений и отвечать за них.

Критика президента США в адрес папы римского Льва XIV была спровоцирована высказыванием понтифика в поддержку Ирана. Американский лидер заявил, что глава Римско-католической церкви «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступниками.

