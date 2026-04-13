В «Локомотиве» ответили на слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову

В «Локомотиве» заявили, что «ПСЖ» не обращался по поводу Батракова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову. Его слова приводит Sport24.

«В клуб ничего не приходило. Только саудовцы. Других официальных переговоров не было», — сказал Ульянов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

Ранее ветеран «Локомотива» посоветовал Батракову уехать в «ПСЖ».