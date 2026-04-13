В Москве пациентка скончалась после укола в клинике

В Москве женщина умерла после введения обезболивающего в клинике

Прокуратура Москвы выясняет обстоятельства смерти 39-летней пациентки в одной из местных клиник. Об этом ведомство сообщает с официальных соцсетях.

Россиянка обратилась в медучреждение на Краснопролетарской улице. Ей стали вводить обезболивающий препарат, но в какой-то момент пациентке стало плохо. В результате женщина умерла. По данным 112, женщина умерла от анафилактического шока. В клинике она делала подтяжку рук.

После произошедшего на место прибыли прокуроры. Они выяснили, что одна из работниц не имела права делать медицинские процедуры.

«Женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела лицензии на данный вид деятельности», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники профильных органов разбираются в ситуации. Им предстоит выяснить точную причину смерти.

До этого в Воронеже девушка умерла после укола в глаз. В больницу она поступила с отекшими веками. После процедур она потеряла сознание и умерла. Причиной произошедшего стал анафилактический шок.

Ранее мужчина сходил к мануальному терапевту и оказался полностью парализованным.