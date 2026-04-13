Суд рассмотрит уголовное дело о коррупции в отношении экс-главы Серпухова

СК: уголовное дело о взятках и мошенничестве экс-главы Серпухова передали в суд

Уголовное дело о мошенничестве, получении взяток и превышении полномочий в отношении бывшего главы городского округа Серпухов направлено в суд. Об этом сообщила представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, передает РИА Новости.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала она.

Врадий добавила, что перед судом также предстанут бывший заместитель главы округа, директор комбината благоустройства и два его заместителя, а также бизнесмен, обвиняемые в коррупции.

Бывший глава Серпухова был задержан в марте 2025 года. По данным следствия, удалось установить, что в период с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы Серпухова, обвиняемый получил взятки от двух бизнесменов в сумме 500 тыс. рублей и 9,389 млн рублей за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

Ранее стало известно, что экс-глава Курской области Старовойт получал взятки в пакетах с продуктами.