В СБ заявили об угрозе продовольственной безопасности России

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников не исключил попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности страны внешними силами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

Продолжение войны на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, отметил замсекретаря Совбеза.

По словам Масленникова, текущая ситуация, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности РФ, а с другой – открывает перспективы для поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

«При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил», — заявил он.

31 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщал, что около 50% мирового экспорта удобрений было остановлено из-за закрытия Ираном Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявил о блокаде США Ормузского пролива после срыва сделки с Ираном.

 
