Более 30 мобилизованных в украинских войсках не смогли завершить боевое слаживание, поскольку были госпитализированы из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их информации, на Сумском направлении в Шосткинском районе командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) формально завершило доукомплектование некогда элитных подразделений 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков насильно мобилизованными украинцами. По словам собеседника агентства, переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова, и более 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

10 апреля в силовых структурах рассказали, что командование ВСУ жестоко расправилось с насильно мобилизованными украинцами, поднявшими бунт в Харьковской области. По словам собеседника РИА Новости, это происшествие скрывается от высшего командования ВСУ.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».