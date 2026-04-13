Стала известна позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов в Венгрию. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Он заявил, что, хотя Венгрия должна избавиться от энергетической зависимости, импорт из России должен оставаться возможным вариантом», — говорится в публикации.

Отмечается, что новое руководство Венгрии сможет разблокировать предоставление Украине кредита в размере €90 млрд. Правительство премьер-министра Виктора Орбана ранее блокировало проект.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Партия «Тиса», победившая на выборах, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Ранее в Совфеде прокомментировали поражение Орбана на выборах.