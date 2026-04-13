Актер Роб Шнайдер раскритиковал венгров за выбор «войны»

Венгры выбрали войну на Украине, «преклонение» перед европейскими тиранами, отказ от своей суверенитета в пользу ЕС, а также энергетическую зависимость от «безумцев» на прошедших парламентских выборах 12 апреля. Об этом в соцсети X написал американский актер Роб Шнайдер.

Шнайдер прокомментировал пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она заявила, что Венгрия «выбрала Европу». Актер написал, что на самом деле Венгрия выбрала «новую советизацию Европы», «преклонение перед тиранами ЕС», «культурное самоубийство», а также «леволиберальную идеологию» и «авторитаризм Европейского союза». По его словам, Венгрия также выбрала «забыть свое наследие и утратить суверенитет» в угоду парламентариям, которых «никто не избирал».

«Венгрия выбрала войну, а именно войну на Украине, вместо мира и нейтралитета. Венгрия выбрала энергетическую зависимость от безумцев, желающих достичь нулевого уровня углеродных выбросов. Теперь их энергозатраты взлетят до небес. Венгрия выбрала «инаковость» ради самой инаковости», — написал он.

Актер отметил, что венгры впоследствии обнаружат, что их страна «наводнена мигрантами», у которых нет «ничего общего» с гражданами страны и за которых им «придется платить».

Также Шнайдер призвал молиться за Венгрию и выразил надежду на то, что венгерский народ «не позволит себе полностью утратить свое наследие, свой суверенитет и свои свободы».

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. После 93,42% обработанных голосов «Тиса» предварительно должна получить 138 кресел в парламенте, тогда как «Фидес» — 54. Орбан признал свое поражение и поздравил конкурента с победой, заверив своих сторонников в том, что партия «Фидес» продолжит служить родине и нации, даже находясь в оппозиции.

После победы на выборах Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку.

Ранее в Совфеде заявили о распаде Запада на две части после проигрыша Орбана.

 
