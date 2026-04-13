ЦБ: ограничены операции по счетам трейдеров, подозреваемых в манипулировании на Мосбирже

Банк России ограничил операции по торговым счетам трейдеров, подозреваемых в системном манипулировании рынком на Московской бирже. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе на своем сайте.

В пресс-релизе говорится, что ЦБ установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов на торгах, организованных на Московской Бирже.

Сделки совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи». Как установили в Центробанке, эти каналы побуждали участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, чтобы повлиять на рыночные цены с целью получения дохода по своим сделкам.

Эти действия квалифицированы регулятором как манипулирование рынком.

«Банк России направил лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены», — сказано в сообщении.

Утром 13 апреля ФСБ сообщила о задержании администраторов соответствующих Telegram-каналов.

Ранее трейдеры заключили сделки с нефтью на $580 млн за минуты до заявления США об Иране.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
